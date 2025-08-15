Orman kahramanlarından büyük başarı! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı

Bakan Yumaklı, ülke genelinde devam eden yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yumaklı, "Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda: Bursa İznik, Zonguldak Merkez, Bartın Amasra, Muğla Fethiye ve Balıkesir Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır" dedi.

Yumaklı, Besni ve Erdek yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Karamürsel, Ermenek, Bolvadin yangınlarının ise ekipler tarafından gün boyu süren mücadeleler sonucunda enerjisinin düştüğünü dile getiren Bakan Yumaklı, "Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz" dedi.