16 Ağustos 2025 Cumartesi
Orman kahramanlarından büyük başarı! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa İznik, Zonguldak Merkez, Bartın Amasra, Muğla Fethiye ve Balıkesir Edremit'teki yangınların tamamen söndürüldüğünü açıkladı. Öte yandan Bakan Yumaklı, Besni ve Erdek'te de büyük ölçüde kontrolün sağlandığını belirtti.

Bakan Yumaklı, ülke genelinde devam eden yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yumaklı, "Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda: Bursa İznik, Zonguldak Merkez, Bartın Amasra, Muğla Fethiye ve Balıkesir Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır" dedi.

Yumaklı, Besni ve Erdek yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Karamürsel, Ermenek, Bolvadin yangınlarının ise ekipler tarafından gün boyu süren mücadeleler sonucunda enerjisinin düştüğünü dile getiren Bakan Yumaklı, "Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

