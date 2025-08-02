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Orman kundakçıları tutuklandı: Benzinle ağaçları ateşe vermişler!

Mersin'de akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle ağaçları kundaklayan ve orman yangınına sebebiyet veren şahıslar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
Orman kundakçıları tutuklandı: Benzinle ağaçları ateşe vermişler!
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Mersin'in Anamur ilçesinde benzin döktükleri ormanlık alanda yangın çıkaran 2 şüpheli tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ağustos'ta Demirören Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin çalışma yapıldı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu bir akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle ormanı ateşe verdikleri belirlenen S.K. (33) ve S.Y. (29) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan birinin istasyondan pet şişeyle benzin alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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