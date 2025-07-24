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Orman şehidinin son telefonu: Bir sıkıntı yok baba, iyiyiz

Orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin babası Salih Dereli oğluyla en son konuşmasını anlattı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
Orman şehidinin son telefonu: Bir sıkıntı yok baba, iyiyiz
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ederken şehit olan 37 yaşındaki Dereli'nin Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Yaklaşık 5 yıldır orman işçisi olduğu öğrenilen Dereli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dereli'nin babası Salih Dereli, gazetecilere, oğlunun ikiz kardeşi olduğunu söyledi.

Oğlunun işini çok severek yaptığını anlatan Dereli, şöyle konuştu:

"İki dozer birden yanmış orada, iki operatör kurtulamamışlar. Bir oğlu, bir kızı vardı. İşine sadık, çok severek yapıyordu. Pazar günü görüşmüştük. Annesiyle köye gelmişti. Mihalıççık'ta oturuyordu, annesi de yanındaydı. Ben de köyde bekliyordum. Pazartesi aradık, konuştum yangındayken. 'Bir sıkıntı yok baba, iyiyiz. 3-4 dozerle arazözlere yol açıyoruz.' dedi. Telefonlar çekmiyordu. 'Ara oğlum, ara sıra.' dedim ama arayamadı."

Dereli'nin cenazesinin Reşadiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliğine defnedilmesi bekleniyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

  • orman yangını şehidi
  • Eyüp Dereli
  • Seyitgazi şehit
  • afyon yangını

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