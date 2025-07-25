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Orman yangını faciasında kritik adım: Savcılık incelemesi için bölge kapatıldı

Eskişehir'de 10 kişinin hayatını kaybettiği orman yangını bölgesinde savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde inceleme yapıldığı ve bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi.

IHA25 Temmuz 2025 Cuma 13:17 - Güncelleme:
Orman yangını faciasında kritik adım: Savcılık incelemesi için bölge kapatıldı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'a da sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT görevlisi olmak üzere 10 kişi alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği bölgede yangının söndürülmesinin ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

Savcılık kararı ile bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi. Bölgede savcılığın ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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