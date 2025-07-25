Orman yangını faciasında kritik adım: Savcılık incelemesi için bölge kapatıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'a da sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT görevlisi olmak üzere 10 kişi alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği bölgede yangının söndürülmesinin ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

Savcılık kararı ile bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi. Bölgede savcılığın ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.