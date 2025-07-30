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Orman yangınına sebep olan şüphelilere ibretlik ceza

Bursa'da havai fişekle yangına sebep olan şüphelilere ağaç dikme cezası verildi. Yaşları küçük olan şüphelilerin ayrı ayrı 50'şer adet ağaç dikeceği belirtildi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 19:28 - Güncelleme:
Orman yangınına sebep olan şüphelilere ibretlik ceza
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde havai fişekler nedeniyle ağaçlık alanda çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D, tutuklandı, yaşı küçük şüphelilerden M.B'ye ev hapsi verildi.

Diğer yaşı küçük şüpheliler A.K, M.A. ve İ.E.C. ise "Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği yer ve zamanda ayrı ayrı 50'şer adet ağaç dikme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

NİLÜFER'DEKİ ŞÜPHELİLERE 100'ER AĞAÇ DİKME CEZASI

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde de dün havai fişek nedeniyle ağaçlık alan yangınına ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.F.V. ve A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye, çıkarıldıkları hakimlikçe "100'er adet ağaç dikme" şartıyla adli kontrol kararı uygulandı.

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