Türkiye, Yeşil Vatan'da etkili olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevlerle mücadelede yüzlerce personel, çok sayıda helikopter, yangın söndürme uçakları, arazöz ve itfaiye görev aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Öte yandan Karabük'teki yangın 4. gününde de sürerken, Mersin ve Antalya'da çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerinde bulunan ormanlık alandaki üç noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

KARABÜK'TEKİ YANGIN 4. GÜNÜNDE

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Safranbolu ve Ovacık'taki yangınları söndürme çalışmalarında, 16 helikopter, 2 uçak, 31 ilk müdahale aracı, 123 arazöz, 49 su ikmal aracı, 13 dozer, 6 treyler, 5 greyder, 21 ekskavatör, tanker, lowbet, 3 kepçe, 4 bekoloder, 9 ambulans, 34 arama kurtarma aracı, 20 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), 2 ikram aracı ve 1441 personel yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

MANİSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada yangının, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı belirtildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Orman yangınını söndürmek için büyük bir özveriyle görev yapan orman kahramanlarına teşekkür ediyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ormanlarımızı korumak hepimizin en önemli sorumluluklarındandır. Bu sebeple orman yangını risklerine karşı tüm vatandaşlarımızın duyarlı ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz."

Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale edilen yangın nedeniyle Kocakağan Mahallesi İslamiye mezrasında 10 hane, 40 kişi ile 20 bağ evi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

GAZİPAŞA VE ALANYA YANIYOR

Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor.

Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Bölgedeki çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına da ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için bölgede çalışma yapıyor.

GAZİPAŞA'DAKİ ORMAN YANGINI NEDENİYLE MERSİN ANAMUR'DA İKİ MAHALLE BOŞALTILDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde süren orman yangını nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesindeki iki mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, gece rüzgarın etkisiyle komşu ilçe Anamur'a yaklaştı.

Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Anamur Belediyesi ekipleri, yangının sıçrama ihtimaline karşılık önlem aldı.

Anamur Kaymakamlığınca Karaağa Mahallesi'ndeki 125 vatandaş ve Lale Mahallesi'ndeki 139 vatandaş, tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahallelerdeki 260 küçükbaş da güvenli bölgelere götürüldü.

Tahliye çalışmalarını koordine eden Kaymakam Kemal Duru, vatandaşlarla görüştü.

MUĞLA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sarıgerme Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, alevleri bölgedeki turistik tesislere sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ile Belediye Başkanı Evren Tezcan, bölgede incelemelerde bulundu.

BİNGÖL'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bingöl'de ormanlık alanlarda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Genç ilçesi Yeniyazı köyü ve Solhan ilçesi Dilektepe köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.