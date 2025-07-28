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Orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır.' dedi.

HABER MERKEZİ28 Temmuz 2025 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
Orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
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Orman yangınları ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Manipülatif paylaşım yapan hesapların %36'sı BOT hesap" ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında, yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır.

Sosyal medya platformu X üzerinden 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında paylaşım yapan 950.597 hesap arasından 342.215'inin (%36) bot hesap olduğu tespit edilmiştir.

01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 3.375.499 paylaşım yapıldığı görülmüş ve 2 milyon 330 bin (%69) paylaşımın negatif ve manipülatif olduğu tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yangına su taşıyanlara minnetle, manipülasyon yapanlara hukukla karşılık vereceğiz!"

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