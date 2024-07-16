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Orman yangınlarına karşı Çanakkale Valiliği'nden uyarı

Çanakkale Valiliği'nden yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle orman yangınlarına karşı uyarı bulunuldu.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 16:48 - Güncelleme:
Orman yangınlarına karşı Çanakkale Valiliği'nden uyarı
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Çanakkale Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, il genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklendiğinden dolayı orman yangınları açısından bu durumun büyük bir risk oluşturması üzerine uyarıda bulundu.

Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, ilimizde genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır" denildi.

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