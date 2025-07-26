Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, gün içerisinde toplam 76 yangınla mücadele edildiğini ve bunların 28'inin ormanlık alanda olduğunu, 48'inin ise kırsallık alanda olduğunu açıkladı.

"ANTALYA GAZİPAŞA VE MERSİN SİLİFKE'DEKİ YANGINLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saat 12.10'da Ankara Eymir Gölü etrafındaki ODTÜ ormanında yangın çıktı. Hızlı bir şekilde müdahale oldu. Gerekli soğutma işlemleri büyük oranda bitti. 17.00 itibariyle kontrol altına alınmış oldu. Ankara'daki bu yangından sadece 5 dakika sonra Uşak Sivaslı'da daha önce kontrol altına aldığımız ve soğutma çalışmaları yapılan alanın yaklaşık 2 kilometre ötesinde yeni bir yangın başladı. O bölgede diğer yangınla ilgili soğutuma çalışmaları yapan arkadaşımız olduğu için birkaç dakika içerisinde müdahil oldular. 5 helikopter ve kara araçlarımızla birlikte müdahale ettik. Büyük oranda enerjisi düşmekle beraber risk devam ettiği için bütün gece boyunca bir çalışma gerçekleşmiş olacak. Saat 14.36'da yeni bir yangın haberi de Antalya, Serik'ten geldi. Orman dışı bir alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Arkadaşlarımız çok mücadele ettiler. Saat 20.00 itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Saat 15.30'da Kahramanmaraş'ta bir yangın ihbarı geldi. Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile mücadele başlamış oldu. Halen müdahaleye devam ediyorlar. Bursa'da 2 yangın başladı. Harmancık'ta saat 16.06'da ve Kestel'de saat 17.40'ta başlayan yangınlara müdahale başladı. Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Karabük Safranbolu'daki yangınla ilgili coğrafi koşulların, uçurumların olduğu bölgeler olduğunu söylemiştim. Maalesef burada mesafeyi çok yavaş kat ediyoruz. Bir müddet daha çalışmaya devam edeceğiz. Bu saydıklarım, büyüme potansiyeli olan yangınlar."

"28'İ ORMANLIK ALANDA, 48'İ KIRSALLIK ALANDA OLMAK ÜZERE TOPLAM 76 YANGINLA MÜCADELE ETTİK"

Gün içerisinde başlayıp hızlı müdahale ile söndürülen birçok yangının olduğuna değinen Yumaklı, "28'i ormanlık alanda, 48'i kırsallık alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik. Ankara Eymir tamamen kontrol altında alındı, Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke, Antalya Serik'te büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi bir sorun kalmadı. Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı'daki 2'nci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel yangınları şu anda devam ediyor. Tarihin en üst seviyesinde seyrediyor hava koşulları. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz de sürekli uyarı yapıyor. Sadece son 2 günde, Türkiye genelinde çok ciddi bir sıcaklık artışı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, tarihinde ilk kez 50 dereceyi ülkemizde aştığımızı ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yangınlara karşı uçaklarımızla, helikopterlerimizle, İHA'larımızla, karada 7 gün 24 saat görev yapan orman kahramanlarımızla, kara araçlarımızla, AFAD, valilik, yerel yönetimler, devletin bütün kurumları, STK'larımızla devlet olarak ne gerekiyorsa sahada varız. Biz hazırız aslında ama hiçbir bedel ödenmeyecek yangın söndürmenin yolu bu yangının çıkmamasını sağlamak. Bir kıvılcımın, bir ekosistemi yok edebileceğinden hareketle bütün vatandaşlarımızdan olağanüstü bir hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Safranbolu ve Ovacık'taki yangınları söndürme çalışmalarında, 16 helikopter, 2 uçak, 31 ilk müdahale aracı, 123 arazöz, 49 su ikmal aracı, 13 dozer, 6 treyler, 5 greyder, 21 ekskavatör, tanker, lowbet, 3 kepçe, 4 bekoloder, 9 ambulans, 34 arama kurtarma aracı, 20 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), 2 ikram aracı ve 1441 personel yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangının son durumuna ilişkin, "Eymir yangını kontrol altına alınmıştır." bilgisi verildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da Ankara Eymir Gölü civarında başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaplı ve Karadeniz Ereğli itfaiye müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Üvecik köyü kırsalındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 125 orman personeli sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, çalışmaları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek, sahadaki durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

SAKARYA

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

Vatandaşlar da ekiplere destek olmak için traktörleriyle su taşıyor.

4 MAHALLE TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklama, 250 personelle yangına yoğun şekilde müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangına yakın olan Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmıştır. Yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir." ifadesi yer aldı.

UŞAK

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BURSA

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Pazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin Karapınar Mahallesi'ne doğru ilerlediği bölgede, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DÜZCE-SAKARYA

Düzce-Sakarya sınırında ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, "Yangın iki noktada başladı, 2-3 saatlik çalışmayla kontrol altına alır diye düşünüyorum" dedi.

Düzce-Sakarya sınırı ormanlık alanda havadan ve karadan müdahale çalışması devam ediyor. Yangın bölgesine giden Düzce belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, saat 14.30 sıralarında itfaiye merkezine ulaşan yangın ihbarı ile 15 dakika içerisinde Sakarya-Düzce il sınırındaki yangın alanına itfaiye ekiplerinin ulaştığını söyledi.

İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "İki noktada yangın başladı, hem Sakarya tarafında hemde Düzce tarafında devam ediyor. Tüm imkanlarla mücadelemiz devam ediyoruz. Sanırım 2-3 saatlik çalışma ile kontrol altına alınır diye düşünüyorum" dedi.

Yangına müdahale sürüyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Pazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler Karapınar Mahallesi'ne ulaşırken, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütüldü.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale havanın kararmasına rağmen devam ediyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arasöz, yangın söndürme ekipleri, iş makinaları sevk edildi. Jandarma, AFAD ve çok sayıda gönüllü de söndürme çalışmalarına katılırken havanın kararması ile yangına karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının gece boyu sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yangın nedeniyle 23 ev tedbir amaçlı boşaltılmış, 4 kişi de dumandan etkilenmişti.