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Güncel

Orman yangınlarına müdahale sürüyor

Antalya'nın Muratpaşa ve Alanya, Karabük'ün Ovacık ilçeleri ile 4 ildeki orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya'nın Gazipaşa ve Serik, Karabük'ün Safranbolu Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ve Mersin'in Silifke ilçelerindeki yangınlara ise müdahale sürüyor.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 16:56 - Güncelleme:
Orman yangınlarına müdahale sürüyor
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Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akbaş ve Karataş mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, uçaklar ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

ANKARA

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Yangına havadan helikopterler ve uçakla da müdahale ediliyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Bölgenin boşaltılması yönünde talimat verdiğini ifade eden Şahin, "Bölge, vatandaşların, spor ve yürüyüş anlamında kullandığı yoğun bir yer inşallah üstesinden geleceğiz." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da "Ankara'da Eymir Gölü civarında devam eden yangına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaplı ve Karadeniz Ereğli itfaiye müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Üvecik köyü kırsalındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 125 orman personeli sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, çalışmaları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek, sahadaki durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Henüz yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli. Azami dikkat ve sorumluluk rica ediyorum." ifadesini kullandı.

SAKARYA

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

Vatandaşlar da ekiplere destek olmak için traktörleriyle su taşıyor.

4 MAHALLE TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklama, 250 personelle yangına yoğun şekilde müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangına yakın olan Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmıştır. Yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir." ifadesi yer aldı.

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