Orman yangınlarıyla ilgili çarpıcı 'sabotaj' uyarısı: Bu da bir savaş yöntemi

Sadece dün, Türkiye genelinde 4 büyük orman yangını yaşandı. Yangınların 2'si Milas'ta 2'si de İzmir'de meydana geldi. Bu yangınlarda yüzlerce hektar alan küle döndü.

AYNI GÜNDE 27 YANGIN

Hatırlanacağı üzere bayram döneminde yaşanan orman yangınları da ekiplere zor anlar yaşatmıştı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde adeta Türkiye'nin ciğerleri yandı. Yurdun dört bir yanından gelen son dakika yangın haberleri birbirini izledi. 15'i orman yangını ve 12'si kırsal alan yangını olmak üzere dün tam 27 yangın meydana geldi.

YANGINLARDA SABOTAJ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLMELİ

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, son dönemlerde artan yangınlar için tüm seçeneklerin en ince ayrıntısına kadar güvenlik güçlerince değerlendirildiğine işaret etti.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ve Fethiye'de çıkan çıkan orman yangınlarını PKK’nın uzantısı olan ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri’ üstlendiğini de anımsatan Başbuğ, şöyle devam etti:

"Türkiye son dönemde Suriye ve Doğu Akdeniz'de çok önemli adımlar attı. Bu adımlar hem bölgedeki dengeleri doğrudan etkiledi hem de teröristlere ciddi zarar verdi. Yaşanan süreci yurt içindeki terörle mücadele kapsamında üst üste yapılan başarılı operasyonlar takip edince, örgütün nefes alma imkanı kalmadı. Irak'ta, Suriye'de, sınırın iç tarafından yedikleri darbelerle dizlerinin üzerine çöktüler."