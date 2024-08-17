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Orman yangınlarının sürdüğü bölgelere Türk Kızılaydan destek

Ülkenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarına müdahale edilirken, Türk Kızılay, yangınların devam ettiği illerde 10 binden fazla sıcak yemek, 9 bine yakın ikramlık, yaklaşık 2 bin 500 kumanya, 20 binden fazla su ve 35 bini aşkın içecek dağıtıldığını bildirdi.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
Orman yangınlarının sürdüğü bölgelere Türk Kızılaydan destek
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İzmir'in Karşıyaka, Manisa'nın Gördes, Aydın'ın Bozdoğan, Bolu'nun Göynük ve Karabük'ün Ovacık ilçelerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları nedeniyle söndürme çalışmalarının 2 gündür sürdüğü hatırlatılan açıklamada, yangının ilk anından itibaren Afet Müdahale Merkezleri ve şubelerinden bölgeye personel ve gönüllülerin gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kızılay'ın ikram araçları, mobil mutfaklar, öncü araçlar, haberleşme ve müdahale araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Sahadaki 38 personeli ve 18 aracıyla müdahale ekiplerini ve yangından etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayan Kızılay; çorba, kumanya, ikram malzemesi, soğuk-sıcak içecek ve su dağıtımını sürdürüyor. Yangınların devam ettiği illerde 10 binden fazla sıcak yemek, 9 bine yakın ikramlık, yaklaşık 2 bin 500 kumanya, 20 binden fazla su ve 35 bini aşkın içecek dağıtımı yapan Kızılay, orman yangınlarıyla ilgili teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor."

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