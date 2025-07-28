Harmancık'ta ormanda görülen 03 plakalı şüpheli araç ihbarı üzerine kimliği tespit edilen kişi gözaltına alındı. Ancak şahsın durumu yapılacak inceleme ve görgü tanıklarının ifadesinin ardından netlik kazanacak.

Bir yandan 30 saati aşkın süredir devam eden orman yangınına müdahale sürerken 5-6 köy de güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Polis ve jandarmanın bölgede güvenlik tedbiri aldığı, tüm iddia ve bilgilerin değerlendirildiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, "Tüm iddia ve sebeplere bakılıyor. Bu kişi ve aracı alındı. Ancak yangınla bağlantısı araştırılıyor. Soruşturma sonucunda durum netlik kazanacak" dediler.

Polis ekipleri, emniyet önünde toplanan kalabalığa konu hakkında titiz bir inceleme yapıldığı belirterek dağılmalarını istedi.