Orman yangınlarıyla ‘Gönüllü’ mücadele

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik’ yürürlüğe girdi. Yönetmelikle orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak gönüllülerin hukuki statüsü, nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, eğitimleri, araç-gereçleri ve kıyafetleri belirlendi. Buna göre, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olmak isteyenler, Orman Bölge Müdürlüğü ya da Orman İşletme Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunacak. ’Gönüllü’ statüsü verilecekler komisyon tarafından belirlenecek.

ÖZEL KİMLİK TAŞIYACAK

Adaylara, yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği, alevlerle mücadelede kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim sonucunda yapılacak sınavlarda 70 ve üzeri not alarak başarı gösterenler ‘orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü’ olmaya hak kazanacak. Gönüllü personelin eğitim ve tatbikat çalışmaları süresince yeme, içme, ulaşım ve barınma giderleri Orman Genel Müdürlüğü’nce karşılanacak.

ARAÇ-GEREÇ VERİLECEK

‘Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri’ne, devlet ormanlarında çıkan yangınlarda kullanılmak üzere, iki yılda bir Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek araç-gereç malzeme ve kişisel koruyucu donanım verilecek. Yangın söndürme faaliyetleri süresindeki yeme-içme giderleri de ilgili Orman İşletme Müdürlüğü’nce karşılanacak. Bu ihtiyaçlar, diğer ormanlarda ise sahiplerine tarafından tedarik edilecek.