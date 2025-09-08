İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2663
  • EURO
    48,4467
  • ALTIN
    4801.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Orman yangınlarıyla mücadele... Çanakkale Valiliği: Yanıcı madde kullanımı ve satışı yasaklandı
Güncel

Orman yangınlarıyla mücadele... Çanakkale Valiliği: Yanıcı madde kullanımı ve satışı yasaklandı

Çanakkale Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla kentte havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının süreli olarak yasaklandığını bildirdi.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Orman yangınlarıyla mücadele... Çanakkale Valiliği: Yanıcı madde kullanımı ve satışı yasaklandı
ABONE OL

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kentte ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"8 Eylül 2025-31 Aralık 2025 tarihlerinde ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı-yanıcı vb. maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu kararlara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir."

  • Çanakkale Valiliği
  • orman yangınları
  • havai fişek yasağı

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.