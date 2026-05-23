İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Güncel

Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Manisa'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentteki 112 ormanlık alana girişler, 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 10:49 - Güncelleme:
Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, Manisa Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 3 Şubat 2026 tarihli kararı doğrultusunda, yangınlarının önlenmesi amacıyla kentte belirlenen 112 ormanlık alana giriş yasağı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, yasak süresince yetkili kurum ve kişiler dışında ormanlık sahalara girişin kesinlikle yasak olacağı bildirildi.

Ormanlık alanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verilmesi ve piknik yapılması yasak kapsamına alındı.

Vatandaşların yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceği, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve alanın temiz bırakılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Orman içi, orman kenarı ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler dahil olmak üzere anız, bağ ve bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla dal ve bitki örtüsü yakılmasının yasaklandığı kaydedildi.

Ormanlık alanlara yakın tesis ve sanayi kuruluşlarının yangına karşı gerekli tedbirleri alacağı, söndürme ve koruma ekiplerini kuracakları ve orman aralarında koruma bandı oluşturacakları belirtildi.

Enerji nakil hattı işletmecilerinin özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım çalışmalarını gerçekleştireceği, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi kesecekleri kaydedildi.

Belediyelerin çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve yangın riskine karşı iş makinelerini hazır bulunduracağı belirtilen açıklamada, orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sisteminin etkin şekilde uygulanacağı bildirildi.

Yangın ihbarlarının ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılabileceği belirtilirken, alınan karar ve önlemlere uymayanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulanacağı kaydedildi.

  • orman izin
  • koruma önlemi
  • ormanlık alan

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.