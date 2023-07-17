Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, Mersin, Çanakkale, Tekirdağ, Adana ve Muğla'da da orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının devam ettiği Çanakkale'ye giderken yangının başladığı kentlerde alevlerle topyekün mücadele ediliyor. Yangın nedeniyle yerleşim yerlerinden tahliyeler sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

BAKAN YUMAKLI: HATAY BELEN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA



Çanakkale'de 27 saattir devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Saatte 70 kilometreyi bulan rüzgarın hızıyla birlikte maalesef kontrol altına alınan, çevrelenen alanlar yeniden yanmaya başladı. Halihazırda 8 köyün etkilendiğini söyleyebilirim" dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün keşif uçağı Otağ ile Çanakkale'deki yangın bölgesini havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yumaklı, Kemel köyünde yaptığı açıklamada, dün saat 16.31'de Çanakkale merkez Kızılkeçili köyünde başlayan yangına 16.41'de ilk müdahalenin yapıldığını ve bugün 14.00-14.30 sıralarında Çanakkale'deki yangının kontrol altına alındığı bilgisini vermeyi hedeflediklerini ifade ederek, "14.30'dan sonra saatte 70 kilometreyi bulan rüzgarın hızıyla birlikte maalesef kontrol altına alınan, çevrelenen alanlar yeniden yanmaya başladı. Halihazırda 8 köyün etkilendiğini söyleyebilirim. Bunlar Kızılkeçili, içinde olduğumuz Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarı Okçular, Kurşunlu ve Işıklar. Valilik ve AFAD tarafından dünden itibaren risk görülen yerlerde yaşlılar ya da herhangi bir tahliye esnasında hareket edemeyecek olanlar ya da gönüllü olarak tahliye edilmeyi kabul edenlerle birlikte bazı köylerde tahliye işlemleri de yapılmış oldu" dedi.

İl merkezine yakın olunmasından dolayı konaklama veya barınma konusunda herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Çok geniş bir alanın etkilenmesi söz konusu. Sadece ormanlık alanlardan bahsetmiyoruz. Tarım alanları var, köyler var bu yangının güzergahında ama şu ana kadar söyleyebilirim ki hamdolsun herhangi bir can kaybımız, yaralımız, yangının dumanından etkilenenlerin dışında bir sağlık sorunu yaşayan herhangi bir vatandaşımız ya da çalışanımız söz konusu değil. İlk baştan itibaren yaklaşık 21 hava aracı, muhtelif arazözler ve ağır iş makineleriyle müdahale devam ediyor. Kızılkeçili köyünün İğdeli Mahallesi'nde müdahale sürmekte" diye konuştu.

Çan-Çanakkale karayolunun yangın nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu kaydeden Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir. Burada Valilik, AFAD, vekiller, bunun dışında tüm yerel unsurlar, kamu kurum ve kuruluşları büyük bir dayanışma içindeler. Şu ana kadar çok ciddi bir senkronizasyonla çalışıyorlar. Buraların tarım alanları olması hasebiyle de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yine hasar tespitleri yapılmış olacak. Arkadaşlar da bununla ilgili hazırlıklarını yapmış durumdalar. Aynı zamanda yine sivil toplum kuruluşlarından etkilenen hayvanlarla alakalı da hazırlıklar yapılmış durumda. Onlar da kendi üzerlerine düşeni bu durumda yapmış olacaklar. Dün çıkan orta ve üst ölçekteki 19 yangının 16'sı söndürüldü. Bunlardan 16'sı söndürülmüş, kontrol altına alınmıştı. Hatay Belen, Mersin Gülnar ve Çanakkale şu anda içinde bulunduğumuz alan da bugüne sarktı maalesef."

Mersin Gülnar'daki yangının kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Yumaklı, "Hatay Belen'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Halihazırda sadece şu anda buranın devam ettiğini söylemek isterdim ancak bugün de maalesef 6 yeni yangın meydana geldi. Bunlar Adana Karaisalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık, Muğla Datça, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı. Bunlardan ilk saydığım Adana Karaisalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık ve Muğla Datça her zaman olduğu gibi çok hızlı bir müdahaleyle hamdolsun kontrol altına alındı. Şu anda Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı da devam ediyor. Çanakkale'de çok ciddi bir rüzgar var. Bunlar çalışmaların maalesef devam etmesini güçleştiriyor. Arkadaşlarımız an itibarıyla Çanakkale için İğdeli Mahallesi'nde çok yoğun bir enerji var oraya odaklanmış durumdalar. Yerleşim yerlerinin etrafında gerekli tertibatı da almış durumdalar. Arkadaşların müdahalelerinin sonuçlarını hep birlikte takip edeceğiz" dedi.

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Bakanımız @ibrahimyumakli, orman yangınlarının son durumu hakkında açıklamalarda bulunuyor.



��Çanakkale https://t.co/m5eP5HiIBb — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 17, 2023

Karabük'te 9-10 Temmuz'da etkili yağışların ardından meydana gelen selden etkilenen Yenice ilçesine gelen Yerlikaya, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç tarafından karşılandı. Yerlikaya, inceleme yaptığı Kayadibi köyünde vatandaşlarla sohbet etti, Şeker Kanyonu'nda selin oluşturduğu zararlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Valiliğe geçen Yerlikaya, Gürel ve yetkililerle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve bunun yanındaki beşeri dikkatsizlerin orman yangınların davetiye çıkardığını söyledi.

Bakanlık olarak, dün Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan yangınların, sebeplerini ortaya çıkarmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlatan Yerlikaya, "Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan 5'inin sebebini ortaya çıkardılar. Birisinin trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Hatay Belen'de bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanların yakılmasından dolayı çıkan yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını anımsatarak, bu kişilerden birinin tutuklandığını, diğerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN

Mersin Gülnar'da köy içerisindeki bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangının kazaen de olsa maalesef orman yangını çıkardığını aktaran Yerlikaya, "Bugün yine Çanakkale'deki yangın sönmesi noktasında bizi hayli ümitlendirmişti. Fakat rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması yangını daha da vahim bir noktaya doğru taşıdı." şeklinde konuştu.



Tüm yetkililerin sahada olduğunu, tüm kurum ve kuruluşların ekiplerinin yangınları söndürmek için gayret gösterdiğini ifade eden Yerlikaya, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı'da aktif orman yangınlarının bulunduğunu, İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yangınları söndürmek noktasında gayret gösterdiğini kaydetti.

İşte bölge bölge son durum...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

18:45 Tekirdağ'da çıkan orman yangınında alevlerin tehdit ettiği iki kırsal mahallede yaşayanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

17: 36 Tekirdağ Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor.

17:15 Çanakkale'de dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan orman yangını, 24 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başlayan yangın nedeniyle 6 köyün boşaltılacağı bildirildi.

16:12 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının devam ettiği bölgeye gidiyor.

15:40 Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

15:21 Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü önündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü.

15:03 Dün Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'de dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan orman yangını, yaklaşık 22 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

11:07 Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda 14 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerin 6 saatlik süren çalışmasının ardından söndürülen yangınla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından özel ekip kuruldu. Yürütülen soruşturma kapsamında M.D'nin araç içinden torpil atmak suretiyle yangını çıkardığını belirleyen ekipler, şüpheliyi Koru Mahallesi'ndeki ikametinde operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde ve evinin bahçesinde yapılan aramada torpil ve parçaları ele geçirildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan. zanlının çeşitli suçlardan da 18 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

10:45 Adalet Bakanı Tunç: 10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

08:03 Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

07:50 Çanakkale'de dün akşam saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında başlayan orman yangını yaklaşık 15 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Karadan da çok sayıda arazözle, 500'e yakın insan gücüyle müdahale ediliyor.

07:43 Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

05:00 İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Çanakkale'deki orman yangını bölgesini inceleyip son durum hakkında bilgi aldı.

01:25 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.