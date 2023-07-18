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Ormanda ateş yakma yasağını çiğneyenler dron ile tespit edildi

İstanbul Valiliği'nin orman alanlarına giriş yasağına uymayanlara kabahatler kanunu gereği ceza uygulandı. Bu çerçevede Sultanbeyli Aydos ormanlarında ateş yakanlar dron ile tespit edilerek ceza kesildi.

IHA18 Temmuz 2023 Salı 12:56 - Güncelleme:
Ormanda ateş yakma yasağını çiğneyenler dron ile tespit edildi
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İstanbul Valiliği, 24 Haziran - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

Bu çerçevede Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydos ormanları alanlarında dronla yapılan kontrollerde, İstanbul Valiliği'nin kararına uymayan şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereği idari yaptırım karar tutanağı tanzim ediliyor.

Yetkililer, ormanlık alanlarda dronlu kontrollerin periyodik olarak devam ettiğini bildirdi.

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