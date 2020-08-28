Ormanda çalışan iki kardeşin üzerine ağaç devrildi, biri öldü diğeri yaralı

IHA 28 Ağustos 2020 Cuma 15:37 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 15:37

Edinilen bilgiye göre Yenice Orman İşletmesine bağlı İncedere karataş bölgesinde ağaç kesimi yapan Orhan Akbıyık ve Hüseyin Akbıyık’ın üzerine ağaç devrildi. İki kardeş, kesilen ağacın altında kalarak sıkıştı.

Hüseyin Akbıyık kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıkararak durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde ağabey Orhan Akbıyık’ın öldüğünü belirlenirken, kardeşin tedavisi ayakta yapıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.