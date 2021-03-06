Ormanda cesedi bulunmuştu... 43 yaşındaki adamın katili bulundu

DHA 06 Mart 2021 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 15:03

Dün akşam, Kahramankazan ilçesi Kılıçlarköyü Mahallesi, Bağlar mevkiindeki piknik alanına giden 3 kişi, ağaçların arasında hareketsiz yatan kişiyi görüp, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kişinin, ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusu yaptığı inşaat işçisi Mehmet Kısa olduğu belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kısa'nın, Altındağ ilçesindeki evinden 3 gün önce sabah işe gitmek için ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediği öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma, baş ve kasık bölgesinde 3 kurşun saptanan Kısa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada Mehmet Kısa ile aralarında husumet bulunduğu belirlenen galerici Y.Y. gözaltına alındı. Evinde 1 ruhsatlı, 3 ruhsatsız tabanca bulunan Y.Y., jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Soruşturma sürdürülüyor.