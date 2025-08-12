İSTANBUL 31°C / 23°C
Ormanda mangal yakanlara para cezası

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya, İspir, Narman ve Oltu ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan ormanlık ve mesire alanlarında geniş kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında vatandaşlara yangın riskine karşı alınması gereken önlemler hatırlatılarak, özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ormanlık alanda mangal yaparak piknik yaptığı belirlenen 11 kişiye toplam 32 bin 483 TL idari para cezası uygulandı.

Vatandaşlardan olası bir yangın şüphesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri istendi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak, orman yangınlarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

