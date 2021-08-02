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3 ilde 6 yangın hala devam ediyor

Yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Şu ana kadar yangınlardan 111'i kontrol altına alındı. Öte yandan 3 ildeki 6 yangınla mücadele ise halen devam ediyor.

2 Ağustos 2021 Pazartesi 00:45 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 00:56
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Son günlerde Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarının başladığı ilk andan bugüne kadar, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşları eşgüdüm içerisinde yangınla mücadeleye devam ediyor.

Bugüne kadar meydana gelen yangınlardan 111'i kontrol altına alındı. 3 ilde ise 6 yangınla mücadele halen daha devam ediyor.

An itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor.

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