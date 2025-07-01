Ormanlık alan kül olmuştu! Manisa'daki yangının sebebi belli oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi'nde 29 Haziran'da saat 20.00 sıralarında Mehmet B.'ye ait bağ evinde başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alan zarar görürken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı.

Jandarma ve orman ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, olay günü bağ evinde bulunan Özcan T. (31) gözaltına alındı. Özcan T.'nin ifadesinde, "Yastıkta kene olduğunu düşündüm, yastığı yaktım. Söndürüp bahçeye attım, sonra ne oldu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Yangının çıkış yeri olan bahçede yapılan incelemede ise yakılmış bir mangal bulundu. Yangının olay sırasında yakılan yastıktan sıçrayan ateş nedeniyle çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.