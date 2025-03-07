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Güncel

'Ormanlık alan sahasında maden ruhsatı verildi' iddiasına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Denizli'de ormanlık alan sahasında maden ruhsatı verildi” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

HABER MERKEZİ7 Mart 2025 Cuma 18:27 - Güncelleme:
'Ormanlık alan sahasında maden ruhsatı verildi' iddiasına yalanlama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, "Denizli'de ormanlık alan sahasında maden ruhsatı verildi" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, "Denizli ili Merkezefendi ilçesi Şirinköy ve Künarlar mahallesi sınırlarındaki bahse konu orman alanı Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığının almış olduğu karar gereği Denizli ili su havzasında kaldığından her türlü madencilik faaliyetine kapalıdır" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bölgede kazı gerektirmeyen el karotu ile kuvars madeni numune alma talebinde bulunulmuş olsa da talep uygun görülmemiş ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğünce söz konusu ormanlık alanda herhangi bir madencilik izni verilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

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