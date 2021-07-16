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Ormanlık alanda 25 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset bulundu

Şanlıurfa'da, ormanlık alanda 25 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan gencin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA16 Temmuz 2021 Cuma 10:59 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:59
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Direkli Mahallesi'ndeki ormanlık alana sabah saatlerinde gezmeye gelenler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan gencin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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