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Ormanlık alanda dehşet! Bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor

İzmir'de ormanlık alanda bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kaburga kemikleri bulundu.

DHA26 Mart 2021 Cuma 08:35 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 08:39
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre bir vatandaşın ihbarı üzerine ormanlık alanda bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kaburga kemikleri bulundu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, kemikler savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bornova ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde, bir vatandaş ormanlık alanda kemik parçalarının olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, kemik parçalarının bulunduğu noktaya şerit çekti. İddiaya göre, yapılan ilk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceği değerlendirildi.

KAFA TASI VE KABURGA BULUNDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubesi ekipleri, kemiklerin bulunduğu noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı. Bulunan kemik parçalarının kafatası ve kaburgaya ait olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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