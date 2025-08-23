İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ormanlık alanda kan donduran olay: Cesedi çürümüş halde bulundu
Güncel

Ormanlık alanda kan donduran olay: Cesedi çürümüş halde bulundu

Erzurum'da ormanlık alanda, bedeni tamamen çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği belirlenmeye çalışılan ceset için inceleme başlattı.

IHA23 Ağustos 2025 Cumartesi 00:39 - Güncelleme:
Ormanlık alanda kan donduran olay: Cesedi çürümüş halde bulundu
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca ormanlık alanda koşu yaparken ağaç dibinde bir ceset görünce polisi aradı. Aldığı ihbar üzerine Palandöken ve Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'na yakın alandaki ormanlık alana gelen polis, bedeni tamamen çürümüş bir erkek cesedi buldu.

Cesedin bulunduğu alanı muhafaza altına alan ve inceleme yapan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Ceset, incelemeler sonrası ambulansla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, ölen şahsın kimliğini belirlemek için araştırmasını kayıp ve aranan şahıslar üzerinde yoğunlaştırdı. Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Prof. Dr. Alaattin Karaca, ormanlık alanda koşu yaparken ağaç dibinde bir karartı fark ettiğini belirterek, "Hemen telefondan 112'yi aradım. Onlar da olay yerine sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Şahsın bu halde olmasına üzüldüm" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.