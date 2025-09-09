Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, görgü tanıklarıyla görüştü. Tanıklar, 2 kişinin ormanlık alanda ateş yaktığını, alevleri alkol dökerek büyüttüklerini ve bu anları cep telefonlarıyla kaydettiklerini ifade etti.

Şüphelilerin, olayın ardından 48 ASY 266 plakalı bir motosikletle bölgeden uzaklaştıkları belirtildi. Tanıkların sunduğu görüntüler ve verdikleri plaka bilgisi üzerinde yapılan incelemede, plakanın yanlış olduğu tespit edildi.

Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda motosikleti kullanan kişinin A. isimli şahıs olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalar sürüyor.