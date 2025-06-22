Türkiye'nin 3 ilinde yangınla mücadele için ekipler seferber oldu. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ve Çanakkale'de merkeze bağlı Erenköy yakınlarında orman yangını çıktı. Yangınlara müdahale etmek için söndürme ekipleri bölgelere sevk edildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangın ise söndürüldü. Öte yandan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

ADANA'DA ORMAN YANGINI

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

DEVRİLEN ARAZÖZDEKİ 2 PERSONEL YARALANDI

Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇANAKKALE'DE YANGIN TARIM ARAZİSİNDEN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyü arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ve uçaklar ile havadan, yer ekipleriyle de karadan müdahale başladı.

Tarlalar dozerlerle sürülerek, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Ekiplerin, orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana da yakın olan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 6 arozöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik ve tarım alanının etkilendiği bildirildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MANİSA'DA KONTROL ALTINA ALINAN ORMAN YANGINI YENİDEN BAŞLADI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına gece boyunca müdahale devam etti.

Ekiplerin yaklaşık 16 saatlik müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozerle yangına müdahale ediliyor.

YANGIN

Gelenbe Mahallesi yakınlarında dün saat 18.17'de başlayan yangına, 3 uçak, 7 helikopter ve 25 arazözle müdahale başlatılmıştı.