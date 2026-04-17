  • Orta Doğu için çözüm arayışı: Toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak
Güncel

Orta Doğu için çözüm arayışı: Toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsüne ev sahipliği yapacak. Toplantıda, bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde, ABD/İsrail-İran savaşı başta olmak üzere, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretme hususunda değerlendirmelerde bulunulması öngörülüyor.

AA17 Nisan 2026 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Orta Doğu için çözüm arayışı: Toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsü, ADF marjında, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün Antalya'da düzenlenecek.

Toplantıda, bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde, ABD/İsrail-İran savaşı başta olmak üzere, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretme hususunda değerlendirmelerde bulunulması öngörülüyor.

Bakan Fidan, 18 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının katılımıyla bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıya katılmıştı.

Fidan, söz konusu toplantı marjında Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla dörtlü formatta ayrı bir toplantı gerçekleştirmişti.

Bu toplantının devamı mahiyetinde Bakan Fidan, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla yine aynı formatta 29 Mart'ta İslamabad'da ikinci kez bir araya gelmişti.

Son olarak, dörtlü formatta bakan yardımcısı düzeyinde 14 Nisan'da İslamabad'da bir toplantı daha düzenlenmişti.

Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsü, ADF marjında bugün Antalya'da düzenlenecek.

