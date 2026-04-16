Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al Jasser ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasında kara ve demir yolu taşımacılığı alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi, lojistik bağlantıların geliştirilmesi ve bölgesel ulaşım ağlarının etkinleştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Taraflar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanması planlanan demir yolu bağlantı projesini de değerlendirdi.

Suudi Bakan Jasser, ülkesinin Suriye ile ilişkileri geliştirme ve ulaştırma alanındaki işbirliğini genişletme konusunda istekli olduğunu belirtti.

Jasser, Suudi demir yolu ağının Ürdün sınırına kadar ulaştığını ve bunun bölgesel demir yolu bağlantılarının geliştirilmesi açısından stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

Kara taşımacılığına da değinen Jasser, Suudi Arabistan ile Suriye arasında Ürdün üzerinden Türkiye'ye uzanan taşımacılık hareketliliğinin arttığını, bu alanda artan talebin karşılanması için kolaylıkların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Bedir ise, Suriye ile Ürdün ve Suudi Arabistan arasındaki demir yolu bağlantısının hayata geçirilmesi için hatların ve altyapının uluslararası standartlara göre geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin sonunda taraflar, üzerinde mutabık kalınan konuların takibi ve iletişimin sürekli hale getirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Nisan 2026'da Ürdün'e yaptığı ziyarette, Ürdün, Türkiye ve Suriye arasında inşa edilmesi planlanan demir yolu hattının Suudi Arabistan ve Umman'a kadar uzatılmasının da gündemde olduğunu belirterek, böylece Kızıldeniz'in Akdeniz ve Avrupa'ya bağlanmasının hedeflendiğini ifade etmişti.

