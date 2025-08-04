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Orta Doğu Uzmanı, Arafta Sorular'da konuştu: Gazzeliler 'Ölemediğimiz için yaşıyoruz' dediler

Esra Elönü'nün sunumuyla 24 TV ekranlarında yayınlanan, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği “Arafta Sorular”ın konuğu Orta Doğu Uzmanı ve Yazar Zahide Tuba Kor, “2014'ten itibaren BM ve Dünya Bankası raporlarında Gazze'nin 2020'de yaşanamayacak hale geleceği uyarısı yapıldı. 2020'de İsrail yeniden saldırdı, Gazzeliler ‘Ölemediğimiz için yaşıyoruz'” dedi.

HABER MERKEZİ 4 Ağustos 2025 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
Orta Doğu Uzmanı, Arafta Sorular'da konuştu: Gazzeliler 'Ölemediğimiz için yaşıyoruz' dediler
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Orta Doğu Uzmanı ve Yazar Zahide Tuba Kor, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sunumuyla 24 TV'de yayınlanan "Arafta Sorular"ın konuk oldu. Orta Doğu Uzmanı Kor, Gazze ve BM raporları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZ ÖLEMEDİĞİMİZ İÇİN YAŞIYORUZ"

Gazze'deki duruma değinen Kor, "Gazzeliler 17 yıldır abluka altında. Dünya'nın umurunda değildi. Abluka altında yaşamak ne demek? Tuhafiye, kıyafet vs. var ama insanların temel ihtiyaçları çok kısıtlı oluyordu. Bu ne demek? İsrail bu ablukayı başlattığında bir kalori hesabı yapıyordu. Bir insan en az kaç kalori ile yaşanabilirse ona uygun içeriye gıda girişi oldu. 2007'den beri bu böyle. Dolayısıyla arz talep dengeleri etkilenerek fiyatlar yüksek oldu. İsrail'in her saldırısında binalar yıkıldı ama ülkeye inşaat malzemelerinin girişine engel oluyordu. Her savaş açıldığında ilk yapılan şeylerden biri altyapıyı yıkmaktır ve altyapının yeniden yapılmasını engellemektir. Elektrik yoktu, haftada bir kaç gün su geliyordu. Temiz suya erişebilir Gazzeli oranı %10'du. İçilen sular kirli olduğu için bir sürü mide ve böbrek hastası vardı.

2014 yılı itibariyle Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası raporlarında 2020'ye gelindiğinde Gazze'nin artık yaşanamayacak bir yere dönüşeceğine dair sürekli uyarılar vardır. 2020'ye gelindi, 2020'de de İsrail bir daha savaş açtı Gazze'ye. Gazzeliler şöyle diyorlardı "biz ölemediğimiz için yaşıyoruz." dedi.

"İSRAİL ARABİSTAN'LA ANLAŞMIŞ OLACAKTI"

Esra Elönü'nün "Bu zamana kadar olan Gazze'den diğer ülkelerin haberi var mıydı?" sorusunu cevaplayan Zahide Tuba Kor, "Böyle bir farkındalık yoktu. Özgürlük filoları vs. kaç defa kaldırılmaya çalıştı. 2007 yılında tam anlamıyla abluka başladı, İsrail karadan ve denizden yardım girişlerini engelledi. 2010'dan 2023'e kadar bu insanlar sabretti, dünyanın umrunda değildi. Gazzeliler "Biz zaten ölüyoruz, bu şartlarda öleceğimize Mescid-i Aksa uğruna ölelim ölümümüz anlamlı olsun." dediler. Neden Aksa Tufanı yapıldı? Eğer Mescid-i Aksa Tufanı yapılmasaydı o ay içerisinde İsrail, Arabistan'la anlaşmış olacaktı." ifadelerini kullandı.

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