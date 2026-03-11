ABD-İsrail İran arasında süren çatışmalar Körfez'i de etkisi altına aldı. Çatışmalar Orta Doğu'yu adeta ateş çemberine çevirirken Trump'ın İran'a yönelik kara harekatı tehdidi, 24 TV'de Açık Görüş'te tartışıldı.

"TRUMP'IN İKİNCİ BÜYÜK YANLIŞI OLUR"

Programın konuklarından Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, söz konusu olası kara harekatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilyurt, "İran'ın coğrafyasının Irak ile kıyaslanamayacağını belirterek, "Olası bir kara harekatı demek, Trump'ın ikinci büyük yanlış hesaplaması olur." dedi.

İRAN'A KARA HAREKATI MÜMKÜN MÜ?



Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş (@drfatmayesilkus): Olası bir kara harekâtı demek, Trump'ın ikinci büyük yanlış hesaplaması olur. Çünkü İran, Irak coğrafyasıyla hiçbir şekilde aynı değil.#AçıkGörüş pic.twitter.com/fcBmFAr0yC — 24 TV (@yirmidorttv) March 11, 2026

Yeşilkuş, geçmişteki İran-Irak Savaşı örneğini hatırlatarak, aynı stratejinin günümüz koşullarında uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti. Coğrafi farklılıkların ve yerel güç dengelerinin askeri planlamada kritik önemde olduğunu söyledi.