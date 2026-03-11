İSTANBUL 16°C / 6°C
  Orta Doğu'da riskler artıyor! 24 TV'de çarpıcı değerlendirme: Trump'ın ikinci büyük hatası olur
Güncel

Orta Doğu'da riskler artıyor! 24 TV'de çarpıcı değerlendirme: Trump'ın ikinci büyük hatası olur

24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla ekranlara gelen Açık Görüş programında, ABD-İran gerilimi gündemin ana başlığı oldu. ABD'nin İran'da olası bir kara harekatına ilişkin çarpıcı ve dikkat çekici değerlendirmelerde bulunuldu.

KÜBRA ŞENAL11 Mart 2026 Çarşamba 22:18 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD-İsrail İran arasında süren çatışmalar Körfez'i de etkisi altına aldı. Çatışmalar Orta Doğu'yu adeta ateş çemberine çevirirken Trump'ın İran'a yönelik kara harekatı tehdidi, 24 TV'de Açık Görüş'te tartışıldı.

"TRUMP'IN İKİNCİ BÜYÜK YANLIŞI OLUR"

Programın konuklarından Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, söz konusu olası kara harekatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yeşilyurt, "İran'ın coğrafyasının Irak ile kıyaslanamayacağını belirterek, "Olası bir kara harekatı demek, Trump'ın ikinci büyük yanlış hesaplaması olur." dedi.

"İRAN, IRAK COĞRAFYASIYLA AYNI DEĞİL"

Yeşilkuş, geçmişteki İran-Irak Savaşı örneğini hatırlatarak, aynı stratejinin günümüz koşullarında uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti. Coğrafi farklılıkların ve yerel güç dengelerinin askeri planlamada kritik önemde olduğunu söyledi.

