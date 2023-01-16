Orta gelirli konut başvurusunun detayları belli oldu. Başvuruları başlayan projede yüzde 10 peşinatla 0,69 oranda kredi kullanılabilecek. Orta gelirli konut başvurusu yapılacak evler bitmiş veya bitmeye yakın daireler olacak. Peki Orta gelirli konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOKİ orta gelirli konut başvurusu şartları nelerdir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası "Yeni Evim" 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren devreye girdi.

ORTA GELİRLİ KONUT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?



TOKİ orta gelir grubu için başvurular başladı. Vatandaşlar, almak istedikleri daire için belirlenen banka şubelerine başvuru yapabilecek ve işlem içinherhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Konut almak isteyen vatandaşlar, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar. Bankalar, uygunluk durumunda krediyi vatandaşa tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

Orta gelirli konut başvurusunun satışında konut bedelinin yüzde 10'u peşin verilecek. İsteyenler daha fazla da peşinat verebilecek. 0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

TOKİ ORTA GELİR KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

Program kapsamında İstanbul 1. Bölge;

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller ise 3. bölge olarak belirlendi.

81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

Ölüm ya da boşanma gibi zorunlu sebepler dışında alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

ORTA GELİRLİ KONUT İÇİN NE KADAR KREDİ ÇEKİLEBİLİR?

Bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL olacak.

Orta gelirli için konut için yüzde 1,2 ile 1 milyon TL'lik kredi kullanıldığında 13 bin 587 TL aylık taksitle konut sahibi olaunabilecek.

İlk 3 yılda yüzde 0,69 ile ilk yıl aylık 4 bin 410 TL'lik taksit ödeyecek. Yani yıllık 52 bin 922 TL'lik ödeme yapacak. Hanehalkının aylık gelirini 15 bin TL olarak varsayarsak, bu miktarda geliri olan hanehalkı yüzde 30'luk ödeme payıyla konut sahibi olacak.

İkinci yıl ise hanehalkı 5 bin 400 TL taksit ödeyecek. Üçüncü yıl taksitler 6 bin 480 TL olacal. İlk 3 yılda tüm yükü devlet üstlenecek ve vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak.

Nebati, dördüncü taksitin yılda 10 bin 315 TL'ye çıktığını belirterek "Her geçen yıl 10 bin 315 TL sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 TL'ye çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1 milyon 909 bin 570 TL'ye gelmiş oluyor" diye konuştu.