Orta Karadeniz için ''kuvvetli rüzgar ve fırtına'' uyarısı

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu, öğle saatlerinden itibaren ise Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinde hızı saatte 74 kilometreye ulaşabilen kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, rüzgarın hızının yüksek kesimlerde saatte 90 kilometreye çıkabileceği belirtilerek, vatandaşlar soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.