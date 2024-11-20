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Orta Karadeniz için ''kuvvetli rüzgar ve fırtına'' uyarısı

Orta Karadeniz bölgesi için 'kuvvetli rüzgar ve fırtına', yüksek kesimler için ise 'kuvvetli fırtına' uyarısı yapıldı.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 16:21 - Güncelleme:
Orta Karadeniz için ''kuvvetli rüzgar ve fırtına'' uyarısı
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Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu, öğle saatlerinden itibaren ise Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinde hızı saatte 74 kilometreye ulaşabilen kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, rüzgarın hızının yüksek kesimlerde saatte 90 kilometreye çıkabileceği belirtilerek, vatandaşlar soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

  • karadeniz rüzgar
  • yüksek fırtına
  • Kesimler için uyarı

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