Karaismailoğlu, beraberindeki AK Parti Trabzon milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın ile Büyükelçi Jiang'ı ziyaret etti.

Burada konuşan Karaismailoğlu, turizmin aynı zamanda önemli bir diplomasi hareketi olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilere daha fazla katkı yapmak istediklerini söyledi.

Komisyon olarak Çin'e teknik bir gezi planladıklarını bildiren Karaismailoğlu, "Türkiye yılbaşından itibaren Çin vatandaşlarına turistik ziyaretler için vize muafiyeti getirdi. İnşallah bu adım, Çinli turistlerin ülkemizi ziyaretini kolaylaştıracaktır. Ayrıca Trabzon ile Çin'in Xi'an kenti arasında kardeş şehir protokolü girişimleri var. Bu kapsamda en kısa zamanda sizi ve heyetinizi Trabzon'da misafir etmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Çin'in batısından başlayarak Orta Asya'yı ve Hazar Denizi'ni geçen Orta Koridor'un, Kafkasya üzerinden Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanan bir önemli bir rota olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı dönemde, Orta Koridor'un, titizlikle üzerinde durduğu bir konu olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, "Türkiye'den Çin'e 4 Aralık 2020'de gönderilen ilk ihracat trenini bakanlığım döneminde Xi'an'a ulaştırmıştık. Özellikle bugün Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki gelişmeler demir yolu taşımacılığının önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Lojistik ve ulaştırmada Orta Koridor noktasında Meclis'te tüm çalışmalara destek verebiliriz. Orta Koridor hem lojistik açısından çok değerli hem de geçtiği ülkelerin ekonomisi açısından büyük bir fırsat sağlıyor." değerlendirmelerinde bulundu.



Ziyarette, Karaismailoğlu ve Jiang birbirlerine hediye takdim etti.