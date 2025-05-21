Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'i ziyaretinde Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde temaslarda bulundu.

Şian şehrinde düzenlenen 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'nın açılışında konuşan Bakan Uraloğlu, Çin ticaretini dünyaya bağlayan stratejik bir aktarma noktası olan Şian Demir Yolu Limanı ve Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Şaanşi Eyaleti Valisi Cao Gang ve heyetiyle bir araya gelen Uraloğlu ulaştırma, lojistik, demir yolu taşımacılığı ve altyapı yatırımlarının ele alındığı görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen "Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı"nda konuşma yaptı.

"ÇELİK İPEK YOLU"

Konuşmasında, Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi'nin Çin'in kadim Şian şehrini modern lojistik ağların öncüsü haline getirdiğini ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin de Asya ile Avrupa arasında kurulan bu yeni "çelik İpek Yolu"nun önemli bir bileşeni konumunda olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki köprü işlevini yerine getiren stratejik konumuyla Kuşak ve Yol Girişimi'nin modern dünyadaki en önemli bağlantı noktalarından birini oluşturduğu belirterek "'Orta Koridor'un kilit parçası Türkiye, hem kara yolu hem demir yolu hem de deniz yoluyla sağladığı güçlü altyapıyla, Çin-Avrupa taşımacılığının önemli bir geçiş güzergahıdır." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda lojistik altyapısında büyük yatırımlar yaptığına işaret eden Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Marmaray Tüneli gibi mega projelerle, Asya ve Avrupa arasında kesintisiz ulaşımı sağlamak için gereken altyapıyı tamamladığını belirtti.

Uraloğlu, bunlara ilave yeni yatırımlarla Şian'dan Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya giden yüklerin daha verimli ve hızlı şekilde taşınmasına imkan sağlanacağını kaydetti.

Türkiye'nin, Çin-Avrupa güzergahı üzerindeki transit konumunu yalnızca kendisi için değil tüm bölge ülkeleri için paylaşılabilir bir kazanıma dönüştürmeye kararlı olduğunun ve bunun için çaba gösterdiğinin altını çizen Uraloğlu, lojistik sektörü ve demir yolu şirketleri arasında uzun vadeli işbirliklerini teşvik etmek için ortak yatırımlar ve kamu özel işbirliklerini hayata geçirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Toplantının ardından İpek Yolu güzergahındaki ülkelerin demir yolu şirketleri arasında taşımacılık alanında işbirliğini öngören temsili bir mutabakat, törenle imzalandı.