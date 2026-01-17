İSTANBUL 6°C / 2°C
Güncel

Ortağını 5 milyon dolar dolandırdı, Karaköy'den iş hanı aldı

İstanbul'da, bir kablo firmasında ortağını 5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı. Dolandırılan M.K, ortağının, elde ettiği haksız kazançla Karaköy'de bir iş hanı satın aldığını belirtti.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 09:39

ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şişli'deki bir ticaret merkezinde bulunan kablo firmasının yüzde 80 hissedarı olan M.K'nin, yüzde 20 hisse sahibi ortağı tarafından dolandırıldığı yönünde yaptığı şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında bilgisine başvurulan müşteki M.K, ortağının elektronik posta yoluyla yaptığı anlaşmalardan elde ettiği gelirin tamamını kasaya koymadığını, toplamda 5 milyon dolar parasının, ortağı ve ona yardım eden çalışanları tarafından çalındığını beyan etti.

M.K, ortağının, elde ettiği haksız kazançla Karaköy'de bir iş hanı satın aldığını belirtti.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada, adres ve kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 11 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, harici bellek ve çok sayıda suça konu muhtelif evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

