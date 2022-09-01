Ortak tarih, ortak arşiv

Arnavutluk Arşivler Genel Müdürü (DPA) Ardit Bido, gazetecilere yaptığı açıklamada, temsil ettiği kurumun İstanbul merkezli Osmanlı Arşivlerinden 1 milyonu aşkın belgeyle zenginleştiğini söyledi.

Bağışın, Arnavutluk Arşivlerinin birkaç yıllık çabalarıyla iki kurum arasındaki arşiv belgelerin değişimi anlaşması kapsamında gerçekleştiğine işaret eden Bido, "Daha önce 2015 ve 2020'de, İstanbul'daki arşiv, 5 bin ile 350 bin yaprak belge bağışında bulunmuştu. Bunların arasında nizamnameler, fermanlar, İsmail Kemali'nin biyografik verileri ve Ali Paşa ile ilgili belgeler vardı." diye konuştu.

Bido, Osmanlı dönemine ait Arnavutluk ve Arnavutlarla ilgili tüm arşiv belgelerinin artık ülkesine iade edildiğini vurguladı.

Öte yandan, temin edilen belgelerin Arnavutların Osmanlı Devleti genelindeki siyasi ve sosyal faaliyetlerini kapsadığı bildirildi. Belgeler arasında çeşitli şahsiyetlerin kararları ve nişanları, Avlonya ve Üsküp şehirlerinde Arnavutça eğitim verildiğine dair kanıtlar, Arnavut nüfuslu şehirlerdeki yöneticilere ilişkin bilgiler, bölgedeki dini yaşamdaki gelişmelere ilişkin belgeler bulunuyor.

DPA yetkilileri, belgelerin daha fazla araştırma yapabilmek için itici güç olacağına işaret ederek Osmanlı döneminden bağımsızlık ilanına kadar Arnavutluk ve Arnavutların genel faaliyetlerine ışık tutacağını kaydetti.