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Ortakları kızdıracak sözler! CHP'deki Sadullah Ergin krizine Akşener'den 'üstten parmak sallamayın' çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden milletvekili adayı olan Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile ilgili süren tartışmalara ilişkin konuştu. Akşener, CHP ve DEVA Partisi'ne 'üstten parmak sallamayın' çıkışında bulundu.

18 Nisan 2023 Salı 09:33 - Güncelleme:
Ortakları kızdıracak sözler! CHP'deki Sadullah Ergin krizine Akşener'den 'üstten parmak sallamayın' çıkışı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100'de soruları cevapladı.

AKŞENER: CHP'NİN GETİRMESİ GEREKEN BİR DURUMDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muharrem İnce'nin Millet İttifakı çatısı altında olmasını istediğini ancak CHP'nin bunu yerine getirmediğini savundu.

Akşener, "Millet İttifakı'nın içinde yer almasını isterdim ama CHP'den kopmuş bir arkadaşımız olduğu için CHP'nin getirmesi gereken bir durumdu, memnuniyet duyardım." ifadelerini kullandı.

Akşener, İnce'ye yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Akşener, "Sayın İnce'nin bir linçe tabi tutulmasını doğru bulmuyorum." dedi.

ERGİN'İN CHP LİSTESİNDEN ADAYLIĞI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Adalet Bakanı Deva Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesini değerlendirdi.

CHP VE DEVA'YA UYARI! 'ÜSTTEN PARMAK SALLAMAYIN' ÇIKIŞI

Akşener, "Altılı masadaki ittifak sistemi üzerinde konuşma hakkını kendimde bulmuyorum. CHP ve DEVA Partisi masaya oturup ortak bir liste üzerinden çalıştıkları herkes tarafından biliniyor. DEVA Partisi'nin verdiği aday isimlerini CHP değerlendirdi. Niye böyle değerlendirdiniz deme gibi bir hakkım yok. Amma velakin bu seçmeni anlamak mecburiyetimiz var. Seçmenin oyunu almak istiyorsak o insanı duymak, anlamak ve ikna etme mecburiyetimiz var. Sadullah Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir." dedi.

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