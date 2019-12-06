12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7529
  • 6,3914
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ortaköy'de bir erkeğin cansız bedeni bulundu

Beşiktaş Ortaköy’de, bir erkek şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay saat 03:30 sularında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi, Varnalı Sokak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, ihbarda bulundu. Bunun üzerine sokağa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk belirlemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri de üzerinde yaptığı kontrolde, cesedin 34 yaşındaki Volkan E’ye ait olduğunu tespit etti. 
Daha sonra olay yeri inceleme polis ekipleri, ceset üzerinde inceleme delil çalışması yaptı. 
 
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, Volkan E’nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlaması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durduğu bildirildi. Yapılan incelemenin ardından Volkan E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. 

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi kabul edildi

İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi kabul edildi

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız

Muhammed ismi ABD'deki bebek isimlerinde ilk 10'a girdi

Muhammed ismi ABD'deki bebek isimlerinde ilk 10'a girdi

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!
 

POPÜLER HABERLER

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA