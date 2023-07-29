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  • Ortaköy'den Taksim'e 250 lira istedi! Bir de müşterisine saldırdı
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Ortaköy'den Taksim'e 250 lira istedi! Bir de müşterisine saldırdı

Ortaköy'de bir taksici Taksim'e gitmek isteyen müşterisinden 250 lira ücret talep etti. Yolculuk esnada görüntülendiğini fark eden taksici, motor ışığı yandı diyerek durduğu esnada kendisini kayıt aldığını söyleyen gence saldırdı.

IHA29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:21 - Güncelleme:
Ortaköy'den Taksim'e 250 lira istedi! Bir de müşterisine saldırdı
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Beşiktaş Ortaköy'de saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda bir genç, Beyoğlu Taksim'e gitmek için taksi durdurdu. Taksicinin kendisinden 250 lira ücret talep etmesi üzerine önce şaşıran genç, ardından 34 TFH 54 plakalı araca bindi.

HEM 250 LİRA İSTEDİ HEM DE SALDIRDI

Kısa bir mesafe ilerledikten sonra şoför, görüntülendiğini fark edince motor ışığının yandığını iddia ederek durdu. Ardından kayıt alan genç, şoföre başından beri kendisini kayıt aldığını, taksimetre açmadığını ve 250 liraya kendisini götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen gence saldırdı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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