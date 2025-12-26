Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Sultansuyu mevkiinde meydana geldi. Kaçan atlar nedeniyle 3 araç büyük hasar alırken 2 kişi yaralandı.

Ayrıca, yoldan geçen atlardan 6'sı telef oldu, 4 at ise yaralı olarak yakalanıp tedavi altına alındı.

Bölgede Akçadağ Kaymakamı ile birlikte incelemelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, olayın kendilerini çok üzdüğünü kaydederek durumdan haberdar olur olmaz bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldıklarını olayda yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun diklerini ilettiklerini söyledi.

Başkan Ulutaş, kaçan 19 atın 9 tanesinin yakalandığını 6 atın telef olduğunu yaralı 4 atın ise tedavi altına alındığını kaydetti.