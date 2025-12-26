İSTANBUL 9°C / 3°C
Güncel

Ortalığı karıştıran olay! Kaçıp karayoluna çıktılar

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen yarış atları, bilinmeyen bir nedenle tavlarından kaçtı. Kaçan atlar karayoluna çıkarak trafik kazalarına yol açtı.

IHA26 Aralık 2025 Cuma 07:22 - Güncelleme:
Ortalığı karıştıran olay! Kaçıp karayoluna çıktılar
Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Sultansuyu mevkiinde meydana geldi. Kaçan atlar nedeniyle 3 araç büyük hasar alırken 2 kişi yaralandı.

Ayrıca, yoldan geçen atlardan 6'sı telef oldu, 4 at ise yaralı olarak yakalanıp tedavi altına alındı.

Bölgede Akçadağ Kaymakamı ile birlikte incelemelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, olayın kendilerini çok üzdüğünü kaydederek durumdan haberdar olur olmaz bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldıklarını olayda yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun diklerini ilettiklerini söyledi.

Başkan Ulutaş, kaçan 19 atın 9 tanesinin yakalandığını 6 atın telef olduğunu yaralı 4 atın ise tedavi altına alındığını kaydetti.

