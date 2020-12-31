İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2020 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3667
  • EURO
    9,0661
  • ALTIN
    447.281
  • BIST100
    1482.66
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ortalığı savaş alanına çevirdi! Polise saldırdı, kaçmaya çalıştı
Güncel

Ortalığı savaş alanına çevirdi! Polise saldırdı, kaçmaya çalıştı

Bursa'da hatalı park nedeniyle otomobili otoparka çekilen kadın sürücü, polislere hakaret edip, otomobiline binerek kaçmaya çalıştı.

DHA31 Aralık 2020 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:10
ABONE OL

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Odunluk Otoparkı’nda meydana geldi. 

Polis ekibi, hatalı park nedeniyle 16 JOT 04 plakalı otomobili çekiciyle otoparka götürdü. 

Kimliği bilinmeyen ancak öğretmen olduğu iddia edilen araç sahibi kadın, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca 155’i aradı. 

Kadın, aracının ‘hatalı park’ nedeniyle otoparka çekildiğini öğrendi. Emniyet otoparkına giden kadın, burada polislerle tartıştı. 

Polislere hareket eden, cezayı ödemeden otomobiliyle otoparktan kaçmak isteyen kadına, polis ekipleri engel oldu. 

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis ekipleri, kadından şikayetçi oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.