Ortalık savaş alanına döndü! Öğrenci otobüsü manava daldı

Bursa'da bir liseden öğrenci almak için yanaşan tur otobüsü, imdat frenlerinin boşalması üzerine önce bir araca daha sonra da manava çarparak durabildi. Kazada büyük şans eseri yaralanan olmazken, ortalık savaş alanına döndü.

Ortalık savaş alanına döndü! Öğrenci otobüsü manava daldı
Bursa Nuri Erbak Anadolu Lisesi'ndeki öğrencileri tura götürmek için okulun önüne yanaşan 16 ZP 119 plakalı otobüsün imdat freni boşaldı. İçinde kimse yokken harekete geçen otobüs önce park halindeki bir otomobile daha sonra da manava çarparak durabildi. Şans eseri olaylda yaralanan olmazken, manavda çalışan bir kişi şoka girdi. Polis ekipleri otobüs sürücüsü Adem E.'nin ifadesine başvurdu.

Manavda maddi hasar meydana gelirken, tur ise iptal edildi. Manav Vedat Sidal, otobüsün arka kapıdan öğrenci bindirirken imdat freninin boşaldığını ve kayıp park alindeki araca ve devamında aşağıdaki işyerine gelidğini belirterek, "O sırada bir çalışan vardı ve şoka girdi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

