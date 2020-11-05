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Güncel

Ortaokul öğrencisi Ali Kağan sensörlü dezenfektan aparatı yaptı

Sakarya'da bir ortaokul öğrencisi, toplu alanlarda kullanılan el temizleme ürünlerinin bulunduğu aparatlarda hijyenin sağlanması için sensörlü dezenfektan aparatı yaptı. İlkokul sıralarından itibaren buluşlara ilgisi olan Gözüyukarı, çektiği tanıtım videosunda, salgının artmasına neden olabilecek el temaslı dezenfektan kutularına alternatif olarak böyle bir çalışma yaptığını belirtti.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 17:26 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 17:26
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ali Kağan Gözüyukarı, elle basmalı dezenfektan aparatlarının hijyenik olmadığını düşünerek, programlama yardımıyla sensörlü dezenfektan aparatı tasarladı.

İlkokul sıralarından itibaren buluşlara ilgisi olan Gözüyukarı, çektiği tanıtım videosunda, salgının artmasına neden olabilecek el temaslı dezenfektan kutularına alternatif olarak böyle bir çalışma yaptığını belirtti.

Öğrenciyi başarısından dolayı kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Ali Kağan gibi öğrenciler sayesinde 21. yüzyılın, Türk gençliğinin yüzyılı olacağını ifade ederek, öğrencileri hayata hazırlarken onlara düşünme, problem çözme, dijital teknolojiyi kullanabilme becerilerini de kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

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