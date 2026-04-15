Ortaokula silahlı saldırı: 3 öğrenci 1 öğretmen hayatını kaybetti... Üç Bakan olay yerinde

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Bir çocuğun sırt çantasında getirdiği silahları okula soktuğunu belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan 4'ü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

- SALDIRGAN DA ÖLÜ

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.

3 BAKAN BÖLGEYE GİTTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası olay yerine gitti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik silahlı saldırıya ilişkin 4 bakanlık başmüfettişinin, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirildiğini bildirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırının maarif camiası başta olmak üzere milleti derinden sarsarak yasa boğduğu belirtildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, söz konusu okulun bir öğrencisi tarafından okul içinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve beraberindeki yetkililer, olayı haber alır almaz bölgeye hareket etmişlerdir. Ayrıca 4 bakanlık başmüfettişi, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilerek, Kahramanmaraş ilimize yönlendirilmiştir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşamlarını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Menfur olaya ilişkin detaylı açıklama, ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun."

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin Bakan Çiftçi tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiği ifade edildi.

Çiftçi'nin olay yerine ivedilikle hareket ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

RTÜK'TEN SON DAKİKA DUYURUSU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, yayın kuruluşlarını 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine uymaya davet ederek, travmatik görüntülerin paylaşılmaması ve mağdurların mahremiyetinin korunması gerektiğini vurguladı.

RTÜK, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. RTÜK, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca medya kuruluşlarının hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini belirterek, olay anına ait görüntüler ile travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini açığa çıkarabilecek her türlü bilgi ve görselden kaçınılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmaması ve olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmaması çağrısında bulunuldu. Bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla yalnızca yetkili makamların açıklamalarının esas alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yayınlarda sağduyulu bir dil kullanılması gerektiği ifade edildi. RTÜK, toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım sürecinin başlatılacağını bildirdi.

ADALET BAKANI GÜRLEK: CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ İLE 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Gürlek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır. dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili olarak 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişi görevlendirdi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN KAHRAMANMARAŞ'TA OKULDA MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir, durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'nun düzenlendiği Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başarıyla sürdürdükleri organizasyonda üzücü bir haber aldıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Böylesine başarılı bir organizasyonu gerçekleştirirken maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, son derece üzüntülü bir olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor, gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. 3 öğrenci evladımız, 1 öğretmen arkadaşımız bu saldırıda vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Masum ufacık çocuklar vefat etmiş oldu." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye hareket ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu olayın arkasındaki gerçek nedir, katilin temel motivasyonları nelerdir, bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Kahramanmaraş savcılığının çok geniş bir savcı ve savcı vekili heyetiyle birlikte soruşturmaya hemen başladığını biliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, bütün evlatlarımıza, öğrencilerimize, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten ağır ve zor bir sınavla karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın tüm gerçekliği, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılır."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: SÜRECİN HER AŞAMASI EŞ GÜDÜM İÇERİSİNDE YÖNETİLMEKTE

İletişim Başkanı Duran konuyla alakalı "Sürecin her aşaması eş güdüm içerisinde yönetilmekte. Bu tür olaylar karşısında toplumumuzun sağduyuyla hareket etmesi, paniğe kapılmaması önem arz etmekte" dedi.

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı. Şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve olayın normalleştirilmesine yönelik içerikleri paylaşan hesapların tespit edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.