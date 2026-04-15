Ortaokula silahlı saldırı: 3 öğrenci 1 öğretmen hayatını kaybetti... Üç Bakan olay yerine gidiyor

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Bir çocuğun sırt çantasında getirdiği silahları okula soktuğunu belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan 4'ü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

- SALDIRGAN DA ÖLÜ

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.

3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası olay yerine geçiyor.

RTÜK'TEN SON DAKİKA DUYURUSU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, yayın kuruluşlarını 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine uymaya davet ederek, travmatik görüntülerin paylaşılmaması ve mağdurların mahremiyetinin korunması gerektiğini vurguladı.

RTÜK, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. RTÜK, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca medya kuruluşlarının hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini belirterek, olay anına ait görüntüler ile travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini açığa çıkarabilecek her türlü bilgi ve görselden kaçınılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmaması ve olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmaması çağrısında bulunuldu. Bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla yalnızca yetkili makamların açıklamalarının esas alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yayınlarda sağduyulu bir dil kullanılması gerektiği ifade edildi. RTÜK, toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım sürecinin başlatılacağını bildirdi.

ADALET BAKANI GÜRLEK: CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ İLE 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Gürlek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır. dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili olarak 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişi görevlendirdi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN KAHRAMANMARAŞ'TA OKULDA MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir, durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun."