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  • Ortaokulda zehirlenme şüphesi: Hastaneye başvuranların sayısı 114'e yükseldi
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Ortaokulda zehirlenme şüphesi: Hastaneye başvuranların sayısı 114'e yükseldi

Kütahya'da okul etkinliğinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan ve sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 114'e yükseldi. Öğrencilerden 113'ü taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavi ve gözlem süreci devam ediyor.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Ortaokulda zehirlenme şüphesi: Hastaneye başvuranların sayısı 114'e yükseldi
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Olay, Meydan Mahallesi'ndeki Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenci ve davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. İkram sonrası rahatsızlanan çok sayıda kişi kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi ile çeşitli sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Yapılan kontrollerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 96'sı öğrenci ve 18'i de yetişkin olmak üzere toplam 114 ulaştığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan öğrencilerden 113'i taburcu edilirken, 1 kişinin ise hastanelerde müşahede altında tutulduğu ve kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

  • Kütahya
  • okul etkinliği
  • yemek zehirlenmesi

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