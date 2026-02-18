İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan Sefer (27), eşi Azime (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'den haber alamayan yakınları eve gitti.

Kapının kilitli olması nedeniyle camı kırarak pencereden eve giren yakınları genç çift ve bebeğin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekiplerince anne, baba ve bebeğin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde fenalaşan ailenin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından anne ve bebeğin cenazeleri aynı tabuta konularak otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FACİADA ACI DETAY: BEBEĞİ UYUMADIĞI İÇİN AĞABEYİNİ ARAMIŞ

Baba Sefer, anne Azime ve bebekleri Mustafa Efe'nin cansız bedenleri, jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Anne ve bebeğinin cenazelerinin tek tabutta taşınması ise görenlerin yüreğini burktu.

Öte yandan Sefer Doğantekin'in sabaha karşı saat 04.00 sularında imam olan kardeşini telefonla arayarak, "Yeğenin hiç uyumadı, onu bir oku" dediği öğrenildi.